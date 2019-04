Barbara d’Urso contro Daniele: “Sono molto inca**ata: io e il Gf non tolleriamo nessuna forma di omofobia”

“Lo bullizzo”, “Ieri parlavo con la che*a”, “chec*a isterica”: sono solo alcuni degli insulti pronunciati da Daniele verso Cristian al “Grande Fratello 16” e che gli sono costati una ammonizione ufficiale. Imparato, che non aveva ancora visto i video dove l'altro concorrente lo chiamava in quel modo, è rimasto molto turbato tanto da alzarsi in piedi e andarsene piangendo: "Non hai nemmeno il coraggio di chiedermi scusa qui, adesso. Ma stiamo scherzando! Io ci ho sofferto alle medie”.



A commentare la vicenda è intervenuta Barbara d’Urso che ha aspramente criticato: “Io non amo dire le parolacce ma sono molto inca**ata, sono undici anni che porto avanti una battaglia contro l’omofobia e tu hai usato delle frasi con cui i ragazzini in Italia vengono umiliati arrivando a gesti estremi. La prossima volta che io sentirò, anche solo per gioco, delle frasi del genere ci saranno provvedimenti molto più gravi”.



Daniele ha certo di difendersi: “Lo sai che io non ho niente contro questa cosa”. Una giustificazione che non è valsa a molto: infatti, la conduttrice ha voluto sottolineare anche un altro sospetto episodio di prese in giro nei confronti, questa volta, di Michael: “Io e il GF non tolleriamo nessuna forma di bullismo, ghettizzazione o omofobia e su questa storia andremo a fondo”. Una promessa che Barbara d’Urso sembra voler mantenere ad ogni costo.