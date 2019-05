"Grande Fratello 16", tra Erica e Gaetano è... quasi amore e in Casa entra Daniele Interrante

Tante le novità della serata.

Serena

Dopo la lettera della madre biologica, Serena, figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, ne riceve un’altra: questa volta il mittente è uno dei fratelli, anch’esso dato in adozione, ma prima che Serena nascesse.

Francesca e Gennaro

L’attrazione che pare essere nata tra Francesca e Gennaro è frenata dal legame della ragazza con il fidanzato Giorgio, che però, a sua volta, sembra aver trovato il modo di consolarsi... come la prenderà Francesca? Kikò

Kikò sarà messo di fronte a una “dura scelta”: la sua ex moglie Tina Cipollari o la nuova fiamma Ambra?

Un ex per due

Daniele Interrante, ex fidanzato di Francesca ed ex marito di Guendalina, è pronto a entrare nella Casa. Che ne sarà di lui?



Non mancherà, infine, la nuova tornata di nomination. Il voto dei telespettatori potrà essere espresso, come al solito, attraverso quattro canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV connesse di nuova generazione e SMS.

Erica e Gaetano

Negli ultimi giorni tra i due ragazzi sembra essersi creato un interesse reciproco; lei scherza spesso con il modello che sembra ricambiare l’interesse della bella fiorentina. Parlando con Gianmarco, che fin da subito ha notato questo cambiamento nelle dinamiche tra i due, Gaetano esprime i suoi dubbi; molte volte il comportamento e le frasi provocatorie di Erica lo spiazzano.