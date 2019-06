Un anno fa Simone Coccia, chiuso nella Casa del “Grande Fratello” da settimane, riabbracciava la sua compagna l’onorevole Stefania Pezzopane. La coppia ha voluto rivivere quelle emozioni e fare una sorpresa ai concorrenti.



A parlare ai ragazzi è stata proprio l’onorevole Pezzopane con un vero e proprio inno all’amore: “A volte li trovo in difficoltà sull’amore, perché questo è un tempo ostile all’amore. Si semina odio, si fa enfasi sulle cose brutte e negative. E’ il rancore che trasforma le persone, dovete metterlo alle spalle. Ognuno di voi ha delle cose terribili da poter raccontare, ma per raccontare una storia bella dobbiamo far vincere l’amore. In questa Casa ho abbracciato Simone l’anno scorso, e ce la siamo vista brutta, ce ne hanno dette di tutte colori. Ma cosa ci importa di quello che scrivono? Siate forti, coraggiosi, innamorati”.