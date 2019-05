"Grande Fratello 16", per Francesca è l'ora della resa dei conti con il fidanzato

Questa sera, in prima serata su Canale 5, va in onda il sesto appuntamento con " Grande Fratello 16 ", il reality condotto da Barbara d'Urso con Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio in veste di opinionisti. Dopo la notizia del “tradimento” da parte del fidanzato ricevuta settimana scorsa, Francesca De André avrà l'opportunità di avere un faccia a faccia con il ragazzo. Inoltre per Serena Rutelli ci sarà una piacevole sorpresa che arriverà dal passato.

Dopo le lettere ricevute da parte della madre biologica e del fratello, per la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli ci sarà dunque un'altra sorpresa. Ma le emozioni non finiranno certo qui. Grande Fratello accende i riflettori sulle "coppie" che si sono formate all'interno della Casa, tra lacrime, baci e litigi: in arrivo conferme e chiarimenti.



E poi ci sarà l'implacabile verdetto del televoto: chi tra Erica, Martina e Mila dovrà abbandonare il gioco? Non mancherà, infine, una nuova tornata di nomination. Il voto dei telespettatori può essere espresso, come al solito, attraverso quattro canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV connesse di nuova generazione e SMS.