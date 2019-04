“Grande Fratello 16”, Malgioglio protesta e abbandona lo studio, ma sbaglia uscita

C’è chi la scelta del pubblico di eliminare Ivana Icardi dal “Grande Fratello 16” non l’ha proprio accetta ed è Cristiano Malgioglio. Appena ha saputo che la giovane doveva abbandonare la casa, l’opinionista si è subito arrabbiato: “Mi dispiace molto, perché è una ragazza dolcissima. Doveva uscire Mila, perché questa si crede di essere Sharon Stone. Non mi piace tutto questo, io me ne vado via!”. A dimostrazione delle sue stesse parole, Malgioglio si è alzato ed ha abbandonato lo studio sbagliando però uscita. La sua presa di posizione non è durata molto e l’opinionista è presto tornato a sedersi accanto a Iva Zanicchi.