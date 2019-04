“Grande Fratello 16”, le rivelazioni di Malgioglio: “Nella casa ci sono due gay, anzi tre”

Sembra che già dalla prima puntata del “Grande Fratello 16” Cristiano Malgioglio si sia fatto un’idea ben precisa dei concorrenti in gara. “Sono contento che dentro la casa ci siano due gay” ha commentato l’opinionista. Barbara d’Urso ha subito chiesto chi sarebbero, ma Malgioglio non ha voluto svelare la loro identità e ha risposto enigmaticamente: “Amore, ogni mamma conosce le sue figlie”.



Le rivelazioni, però, non sono finite e l’opinionista ha deciso di rilanciare affermando che dietro la porta rossa ci sono “tre gay, anzi due e mezzo”. L’affermazione è stata però subito negata da Barbara d’Urso anche se Malgioglio è sembrato molto convinto delle sue dichiarazioni.