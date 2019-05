Quando "Fuego" intervistò Valeria Marini nel 1998

"Incontri proibiti" è il film nel quale Valeria Marini ha recitato, nel 1998, al fianco di Alberto Sordi. Nei panni di una donna giovane e affascinante, la Marini seduce un uomo adulto e già sposato. Della critica la showgirl ai microfoni di "Fuego" dice: "In Italia è anche una questione di pregiudizio. Spesso sono stata giudicata non per le mie doti da attrice, ma per il mio fisico".



Quest'anno Valeria compie 52 anni, ma continua a essere consierata una delle vere sex symbol degli anni '90. Showgirl, attrice, conduttrice televisiva e imprenditrice, negli ultimi tempi, l'espolosiva romana è tornata sul piccolo schermo come concorrente di alcuni reality come "L'Isola dei famosi", "Grande Fratello Vip" e "Temptation Isalnd Vip".



