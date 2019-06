Quando Elio e le Storie Tese si esibirono a "Cabaret per una notte"

Era il lontano 1986 e sul palco di "Cabaret per una notte", programma in onda su Italia 1 per tre stagioni, si esibisce un giovane gruppo musicale fondato in quel periodo da Stefano Belisari. Si tratta di Elio e le Storie Tese, che si presentano come un gruppo punk prima di esibirsi con uno dei loro primi singoli, caratterizzata dalla loro originale ironia.



Oltre alla band che poi si sarebbe affermata negli anni Novanta, in quel periodo "Cabaret per una notte" lanciò altri comici e cabarettisti come Aldo e Giovanni, prima che nascesse il celebre trio con Giacomo Poretti.