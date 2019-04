Quando Cher premiò Paolo Bonolis ai Telegatti 1998

Era il 1998 quando Cher salì sul palco dei "Telegatti" per premiare Paolo Bonolis come personaggio maschile dell'anno.



La celebre cantante e attrice si intrattenne rispondendo ad alcune domande del pubblico in sala, scherzando con Marco Columbro in merito all'Oscar vinto come migliore attrice per "Stregata dalla luna", e soddisfando la richiesta di Marino Bartoletti di risentirla interpretare uno dei brani presentati al Festival di Sanremo nel lontano 1967 in coppia con Nico Fidenco, "Ma piano (per non svegliarti)".



