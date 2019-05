Niki Lauda incoronato a "Premiatissima" nel 1984 per il titolo di campione del mondo

Lutto nel mondo della Formula 1 con la scomparsa di Niki Lauda, avvenuta lunedì 20 maggio. Di lui si ricordano i grandi successi, la rivalità e leale amicizia con il pilota inglese James Hunt, ma in particolare il terribile incidente del 1976, quando rimase intrappolato nella sua Ferrari in fiamme e rischiò di perdere la vita: di quel giorno ha conservato una cicatrice indeledible ma non si è arreso, tornando al volante dopo soli 42 giorni.



Nonostante l'annunciato ritiro dalle corse nel 1979, sarebbe tornato in pista due anni dopo e nel 1984 si sarebbe confermato campione del mondo per la terza volta con la scuderia McLaren. Quello stesso anno, Niki Lauda è stato ospite del varietà di Canale 5 "Premiatissima" assieme al collega e quattro volte campione del mondo Alain Prost: entrambi i piloti rispondono alle domande del pubblico e alla fine Niki Lauda viene ufficialmente incoronato per la sua vittoria al campionato mondiale.