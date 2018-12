"Mai dire Gol": la raccolta delle gag natalizie più divertenti

Non è Natale senza un tuffo nei ricordi, quando Elio e le Storie Tese cantavano "Christmas with the yours" e Teo Teocoli augurava buone feste nei panni del giornalista Felice Caccamo. "Mai dire Gol" ha fatto della comicità, spesso irriverente, il suo punto di forza e in occasione delle feste Mediaset Play Cult ripropone alcuni dei migliori sketch a tema natalizio. Riuscite a riconoscere tutti i comici e i loro personaggi in questa clip?