"Che barba, che noia", il celebre monologo di Sandra a letto con Raimondo

"Che noia, che barba, che barba, che noia". Indimenticabile è la scena dei due attori comici, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, che per anni hanno portato in tv con "Casa Vianello", la vita matrimoniale di tutti i giorni. Lui, marito appassionato di calcio, lei, moglie pignola e gelosa del compagno brontolone, irascibile e solitario. Ogni sera, una volta a letto, la Mondaini metteva in atto sempre la solita scena, dove con fare annoiato si lamentava e punzecchiava l'impassibile Raimondo.



I due coniugi, dopo una vita trascorsa sempre insieme, si sono spenti a distanza di poco tempo. Raimondo, nove anni fa, il 15 aprile del 2010. Sandra, nel settembre dello stesso anno.



