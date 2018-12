"Bim Bum Bam": nella puntata di Natale Carlotta e Debora prese a torte in faccia dai bambini

Il piccolo pubblico di "Bim Bum Bam" si è sempre rivelato molto partecipativo ed entusiasta. Non a caso hanno accolto a braccia aperte l'idea di usare Debora e Carlotta come bersagli in una divertente - almeno per loro - sessione di lancio della torta: fortunatamente i bambini si sono lasciati trascinare abbastanza da non badare alla mira e le due conduttrici ne sono uscite quasi illese. Per vedere tutti i migliori video della storia Mediaset visitate il canale Mediaset Play Cult.