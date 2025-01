"Offesa ai sentimenti religiosi". In Spagna esplode la polemica dopo che nello show di Capodanno è andato in onda uno sketch con un santino in cui al posto dell'immagine del Sacro Cuore di Gesù c'era raffigurata la mucca del noto programma tv spagnolo "El Grand Prix". L'associazione ultracattolica Hazte Oír ha denunciato i conduttori, LalaChus e David Broncano, e lo stesso presidente della radio tv pubblica Rtve, José Pablo López.