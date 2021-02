Sara Carbonero di nuovo in lotta contro il tumore: ricoverata per una ricaduta

Sara Carbonero lotta di nuovo contro il tumore alle ovaie Instagram 1 di 9 Instagram 2 di 9 Instagram 3 di 9 Instagram 4 di 9 Instagram 5 di 9 Instagram 6 di 9 Instagram 7 di 9 Instagram 8 di 9 Instagram 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Abc ha confermato che la Carbonero è stata immediatamente ricoverata per un nuovo ciclo di cure e si è detta disponibile a sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico. A pochi giorni dal 37esimo compleanno della giornalista (festeggiato il 3 febbraio), la famiglia Casillas si prepara per una nuova sfida impegnativa. Negli ultimi anni la coppia ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi iberici e non solo: l'ex portiere aveva infatti dovuto interrompere la sua carriera nel maggio 2019. dopo l'infarto alla fine di un allenamento.

Poche settimane più tardi era stata la moglie Sara a finire in ospedale per un tumore maligno alle ovaie. Si era quindi sottoposta a un intervento che aveva fatto sperare per il meglio. "Tutto è andato molto bene, fortunatamente l'abbiamo preso molto presto, ma ho ancora qualche mese di lotta mentre continuo il trattamento corrispondente. Sono calma e fiduciosa che tutto andrà bene. So che la strada sarà dura ma anche che avrà un lieto fine", aveva scritto all'epoca la Carbonero.

Ti potrebbe interessare: