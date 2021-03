Sanremo 2021, le pagelle dei conduttori: Matilda De Angelis si prende la scena

Amadeus - Arriva al secondo Sanremo con il grosso problema di doversi ripetere dopo gli straordinari risultati dell'anno scorso. E oltretutto deve farlo in una situazione anomala e difficoltosa. Lui va sul sicuro, puntando di nuovo tutto sull'intesa con Fiorello. Che essendo ormai decennale è rodata alla perfezione. Il rischio è però quello di un deja-vu che alla lunga non riesca ad accendere la scintilla. 6,5

Fiorello - Per uno come lui non avere il pubblico a fargli da spalla è una sfida non da poco. E invece il ritmo non ne risente, ed è l'unico a sfruttare in chiave scenica la desolazione del teatro vuoto. Non sempre i testi, vedi il monologo sul podologo, sono all'altezza della verve 7-

Matilda De Angelis - Spigliata, sicura, disinvolta. L'attrice sale sul palco dell'Ariston come fosse la cosa più naturale del mondo e dimostra pure di sapere cantare (anche meglio di qualcuno in gara). Se a Hollywood si sono accorti di lei un motivo c'è. 8

Zlatan Ibrahimovic - Molti occhi erano puntati su di lui, curiosi di capire cosa avrebbe fatto. E lui ha fatto... Ibra. O meglio il personaggio Ibra. Una sorta di supereroe a fumetti, dove tutte le caratteristiche di presunzione ed egocentrismo sono volutamente esaltate a fini caricaturali e umoristici. Un po' teso all'inizio si è sciolto con il passare dei minuti. 7,5