Sanremo 2019, Andrea Bocelli e il figlio Matteo fanno impazzire il festival

La 69esima edizione del Festival di Sanremo si apre all'insegna di "Via" di Claudio Baglioni . Il conduttore si definisce il "dirottatore artistico" e chiama subito sul palco i suoi "co-piloti" Virginia Raffaele e Claudio Bisio . "E' il festival dell'armonia, caratteristica importante per la musica", esordisce Baglioni quasi a smorzare le polemiche. La scenografia "avvicina" il palco al pubblico e "sparisce" la scalinata che spunta all'occorrenza. Poi partono le gag, non sempre riuscite, e qualche papera. Il festival è ufficialmente cominciato.

I PRIMI CANTANTI IN GARA - Ad aprire la serata è Francesco Renga con "Aspetto che torni", scende dal palco e scalda la platea. Nino D'Angelo e Livio Cori danno vita a un duetto teatrale (stecche comprese) con "Un'altra luce". Nek è un marchio di fabbrica e "Mi farò trovare pronto" ne è la dimostrazione, la voce è inconfondibile e la canzone somiglia ad altre del suo repertorio. Per The Zen Circus "L'amore è una dittatura" e sul palco sventolano bandiere con "smile" e "cuori". I ragazzi de Il Volo tornano in gara per festeggiare dieci anni di carriera con "Musica che resta", scritta tra gli altri da Gianna Nannini. Favoriti alla vittoria si godono l'applauso del pubblico, il più lungo. Tocca a Loredana Bertè, la prima donna della serata, riportare il rock sul palco. Con la sua "Cosa ti aspetti da me" sfodera la voce roca e le gambe sempre bellissime che sbucano da un abito cortissimo e "riciclato". Daniele Silvestri con la struggente e rap "Argentovivo" conquista l'applauso anche della sala stampa. Federica Carta e Shade regalano un ritornello orecchiabile con "Senza farlo apposta". Ultimo al pianoforte con "I tuoi particolari" prenota direttamente un posto in vetta alla classifica.

IL DUETTO CON BOCELLI - Claudio Baglioni riappare per duettare con Andrea Bocelli sulle note de "Il mare calmo della sera": ed è una ovazione, tutti in piedi. Per la prima volta un artista italiano è in cima alle classifiche di tutto il mondo: "Se quella sera di 25 anni fa nessuno si fosse alzato in piedi, forse non sarei qui", Bocelli e "passa" il suo chiodo di pelle nera che indossò durante il suo primo Sanremo al figlio Matteo: poi cantano "Fall on me". E i social impazziscono per il figlio 21enne che con la bellezza e bravura mete d'accordo tutti.