Roberto Giacobbo racconta il suo calvario: "Stavo per morire di coronavirus"

"Sono stato in rianimazione. Avevo confuso i sintomi e sono arrivato all’ultimo stadio. Ho affidato il mio corpo completamente nelle mani dei medici. Potevo muovere solo gli occhi. Ero a un passo dalla fine". Roberto Giacobbo, ospite in esclusiva sabato 3 ottobre a "Verissimo", rivela per la prima volta in tv di aver contratto il Covid-19.