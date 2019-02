Renato, il bestemmiatore italiano del Gf ungherese, ha un ostello con un nome che è tutto un programma

Il video della Gialappa's, a dieci anni dalla messa in onda, è ancora condiviso e Renato ha pagine Facebook a lui dedicate. Merito della partecipazione sopra le righe al Gf ungherese, quando, approfittando del fatto che concorrenti e conduttori non conoscevano l'italiano, si è divertito a prendersi gioco di tutti a suon di insulti e bestemmie. Divenute talmente popolari che anche un inviato del programma, alla sua uscita dopo essere stato eliminato, lo accolse urlando, tanto felice quanto inconsapevole, una bestemmia in italiano.



A distanza di anni Renato continua a suonare benissimo la chitarra ma ha anche deciso di creare un luogo in cui si possa creare una vera comunità. Ecco quindi l'idea del bed&breakfast, realizzato, con tanto di biliardo, biliardino e drink bar, in un palazzo storico di Budapest sventrato durante i moti di Ungheria del 1956. Peccato che il nome sia in linea con il personaggio che Renato si è creato, e quindi poco consono al sentire comune. Tanto che Airbnb, attraverso il quale ha provato a pubblicizzare il posto, ha rimosso l'annuncio in tempi brevissimi. L'ostello aprirà nel giro di qualche giorno, anche se resta da vedere se il nome resterà quello...