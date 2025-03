"Quarto Grado" entra nel mondo del podcast: si inizia con il caso di Yara Gambirasio

La prima stagione del podcast, composta da otto episodi in uscita ogni martedì, sarà interamente dedicata a uno dei casi più controversi degli ultimi anni, quello di Yara Gambirasio, la ragazzina di Brembate di Sopra trovata senza vita il 26 febbraio 2011 e per cui è stato condannato in via definitiva all’ergastolo Massimo Bossetti.