Quando Elena Santarelli parlò della malattia del figlio: "Un bambino di 8 anni può insegnare tanto"

"Sto bene, ma non benissimo. E' un percorso duro e lungo": è così che Elena Santarelli raccontò il suo stato durante la malattia di suo figlio. La famiglia scoprì che il tumore cerebrale del piccolo Giacomo, di soli 9 anni, lo scorso 30 novembre. Una notizia terribile che sconvolse tutti: "Quando si ammala un figlio, si ammala un po' tutta la famiglia" raccontò Elena Santarelli a "Verissimo".



La malattia di Giacomo fu davvero un fulmine a ciel sereno: la showgirl raccontò che aveva intuito dei piccoli cambiamenti in suo figlio e così insieme al compagno, Bernardo Corradi, decise di eseguire degli accertamenti medici. Una risonanza permise la terribile diagnosi: "Quando abbiamo avuto la notizia, mi è arrivato un pugno dritto allo stomaco".



Dopo il referto dei medici sono iniziate le prime cure, i ricoveri e i primi cambiamenti per Giacomo che per fortuna riuscì a mantenere una parvenza di normalità anche grazie ai suoi amici: "I bambini sono più semplici e più puri non si fanno troppe domande. Anche se vedono un loro compagno senza capelli non si fanno troppe domande".



Una intervista sincera e a cuore aperto che commosse tutto lo studio: il piccolo Giacomo ancora lotta contro la malattia grazie alla forza di sua mamma e di tutta la sua famiglia. Lungo tutto questo percorso Elena Santarelli ha richiamato più volte l'attenzione su un aspetto fondamentale della medicina: la ricerca. In particolare, la showgirl ha sottolineato l'importanza del lavoro del "Progetto Heal" che si focalizza sullo studio dei tumori cerebrali in età pediatrica.