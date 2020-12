Quando a “Forum” la moglie tradita prese a calci il compagno: “Tu ami le vecchie!”

Tra le cause più accese della stagione di “Forum” c'è stata sicuramente quella di Laura, che ha portato in causa il marito dopo aver scoperto d’essere stata tradita. Per questo ha chiesto la separazione con richiesta di addebito, la casa coniugale e l’affido esclusivo del figlio che portava in grembo. I due erano sposati da solo un anno ma dopo il matrimonio lei ha scoperto che Yuri ha avuto delle avventure con delle donne più grandi. Spiegando la situazione Laura perde subito la pazienza e urla: “Tu mi hai rovinato la vita! Ami le vecchie! Ha un’attrazione verso le vecchie. Verso le decrepite”.

Dopo molta confusione, Laura riesce finalmente a spiegare gli eventi: una sera cercando con il computer del marito come fare la cioccolata calda ha digitato la parola “hot” scoprendo nella cronologia del marito decine di risultati porno e le chat intrattenute con queste donne. “Sono tutte vecchie, delle anziane, delle decadenti”, urla la donna. La situazione diventa sempre più complicata: si scopre che Yuri ha avuto diversi rapporti con donne mature (con la complicità del suocero) e che non ha intenzione di smettere queste “frequentazioni”. Laura è sempre più sconvolta e per calmarla è stato necessario l’intervento del giudice che ha messo fine alla discussione.