Pierpaolo Pretelli: "Lavoravo notte e giorno per mio figlio e poi è arrivato il GF Vip"

Pierpaolo Pretelli è un padre amorevole e per il figlio ha fatto tanti sacrifici, facendo qualsiasi tipo di lavoro. "Ho sempre visto il mondo della tv come qualcosa in più, sono un po' come Checco Zalone legato al posto fisso, il famoso garantito per mio figlio, la mia famiglia", racconta l'ex concorrente del "Grande Fratello Vip", ospite di "Verissimo".

"Mi sono trovato in molte situazioni in cui lavoravo giorno e notte, in negozio e nei locali, e mi sentivo in colpa perché non passavo tempo con mio figlio", prosegue l'ex Velino. "Finito il lavoro in negozio, è arrivato il GF, una fortuna", racconta ancora Pierpaolo.