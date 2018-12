Pierfrancesco Favino: "Non voglio lavorare in America, a noi italiani non manca nulla"

A "Verissimo" ospite Pierfrancesco Favino, che si racconta per la prima volta a Silvia Toffanin in una intensa intervista. Riguardo alla sua carriera dichiara: "Ho molti progetti in Italia per il futuro, non voglio tornare a lavorare in America. È stato importante per me fare queste esperienze, ma lo è stato altrettanto per capire che a noi italiani non manca niente per fare cose molto belle".