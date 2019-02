Piazza del Duomo a Milano è in delirio per i Valespo, nuovi idoli dei teenagers

Piazza Duomo in delirio per i Valespo, i nuovi idoli dei teenagers il cui omonimo libro sta spopolando tra i più giovani. Valerio Mazzei ed Edoardo Esposito (Sespo), questi i nomi dei due ragazzi, sono due 18enni di Roma diventati famosi per i loro "vlog" grazie ai quali hanno scalato le classifiche di YouTube a suon di visualizzazioni.



Il duo, a Milano proprio per la presentazione del libro, si è collegato in diretta con "Pomeriggio Cinque" dove ha raccontato a Barbara D’Urso le emozioni di questo inaspettato successo: "Abbiamo venduto migliaia di copie, siamo felicissimi e dopo averti conosciuto siamo ancora più emozionati", hanno spiegato i due ragazzi mentre alle spalle centinaia di fan in delirio li acclamavano come star.



"Si meritano questo successo, sono bravi ragazzi e sono davvero carini", ha commentato la D’Urso che non ha perso l’occasione di invitarli nuovamente in trasmissione.