Per i 70 anni di Renato Zero su Canale 5 arriva in esclusiva "Zero il Folle"

Alla vigilia del 70esimo compleanno di Renato Zero (30 settembre), in esclusiva in prima serata su Canale 5 arriva “Zero il folle”. Una serata evento con le immagini dei due incredibili concerti sold out tenuti dal cantautore romano al Forum di Assago di Milano l’11 e il 12 gennaio del 2020, poco prima “della chiusura del mondo”.