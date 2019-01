Paolo Nespoli da Chiambretti svela il flirt segreto con Oriana Fallaci

Primo "gossip" dell'anno nello studio di Piero Chiambretti . A "La Repubblica delle donne" erano presenti Roberto D'Agostino e Alfonso Signorini, due professionisti del genere, ma a sopresa la scoop è arrivato dall'astronauta Paolo Nespoli che in passato ha avuto un flirt con Oriana Fallaci . "Possiamo dire così. La scortai in Libano quando avevo 25 anni, mi fece confessare il mio sogno segreto: fare l'astronauta".

"Oriana Fallaci è arrivata come giornalista e per caso sono stata assegnato a lei, per scortarla e tenerla al riparo da situazioni strane. E' nato un rapporto d'amicizia ed è stata lei a farmi confessare il mio sogno segreto di diventare astronauta. Avevo già 25 anni, non parlavo inglese e non ero laureato. Sembra impossibile ma lei mi ha spinto a cercare di realizzare questo sogno" ha confessato Nespoli. Incalzato da Chiambretti, l'astronauta ha ammesso con discrezione il flirt: "Abbiamo avuto un rapporto interessante, era una donna molto intelligente".