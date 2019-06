Pamela Anderson è finita con Adil Rami: "Presa in giro e tradita ripetutamente per due anni"

Una rivelazione schock che la modella canadese ha voluto immediatamente condividere con i fan sui social: "Lui che scherzava sugli altri giocatori che avevano amanti in appartamenti vicini alle loro mogli. E che ha chiamato quegli uomini mostri. Ha mentito a tutti. Il mostro è lui. Ho aiutato tante persone ma non sono stata abbastanza sveglia da aiutare me stessa”. Il bel calciatore viveva quindi una doppia vita sebbene in pubblico la sua relazione con Pamela Anderson, che durava da poco più di due anni, sembrava andare a gonfie vele. Per lui l'ex bagnina sexy di Baywatch, che è in procinto di compiere 52 anni, si è anche trasferita in Francia.



"I sociopatici non cambiano, i narcisisti non cambiano... Ho sempre combattuto per la verità e la giustizia e questo è il mio peggior incubo...", poi racconta di aver parlato anche con la ex di Adil, anche lei ripetutamente tradita: "Anche lei è scioccata ed è molto triste. Sono le prove di cui avevo bisogno per andare avanti. Ora non può farci più del male...". E aggiunge che in molti l'avevano messa in guardia dalla natura "sinistra" di Rami, persino David Lachapelle, che le aveva detto di quanto fosse bugiardo. "Ma io ho voluto credergli, e ho voluto accettarlo...". Fino all'ultimo atto, quello del finale, quando probabilmente è stato impossibile negare l'evidenza.