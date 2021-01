Nicole Grimaudo mamma per la seconda volta: nuovo fiocco azzurro per lei 

Nuovo fiocco azzurro per Nicole Grimaudo e suo marito Francesco. Dopo Pietro, il primogenito arrivato nel 2014, l'attrice ha dato alla luce un altro maschietto, di cui però non è stato ancora reso noto il nome. E' stato il settimanale "Diva e Donna" a dare la notizia del parto, fotografando la famiglia felice all'uscita della clinica.

Nicole Grimaudo, da "Non è la Rai" ad attrice stimata: le foto della sua carriera IPA 1 di 25 IPA 2 di 25 IPA 3 di 25 IPA 4 di 25 IPA 5 di 25 IPA 6 di 25 IPA 7 di 25 IPA 8 di 25 IPA 9 di 25 IPA 10 di 25 IPA 11 di 25 IPA 12 di 25 IPA 13 di 25 IPA 14 di 25 IPA 15 di 25 IPA 16 di 25 IPA 17 di 25 IPA 18 di 25 IPA 19 di 25 IPA 20 di 25 IPA 21 di 25 IPA 22 di 25 IPA 23 di 25 IPA 24 di 25 IPA 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Grimaudo, vista di recente nella fiction "Gli orologi del diavolo" con Beppe Fiorello oltre che in un noto spot accanto a Giorgio Pasotti, aveva mostrato il pancione per la prima volta qualche mese fa ospite di "Ballando con le stelle". E' legata al marito, su cui molto poco si conosce tenendo fede al grande rispetto per la privacy che da sempre la contraddistingue, dal 2013. Di lui si sa soltanto che si chiama Francesco, è un giornalista Rai ed è come lei siciliano.

Dopo aver debuttato a "Non è la Rai" nel 1994, si è data da subito alla recitazione. Nel 1996 la prima prova d'attrice nella miniserie di Lamberto Bava "Sorellina e il principe del sogno". Sono seguiti poi negli anni "Racket", "Questa casa non è un albergo", "L'ispettore Coliandro", "Il bello delle donne", "R.I.S. - Delitti imperfetti", "Medicina generale", "Immaturi - La serie" e "Nero a metà". Ma anche al cinema si è fatta molto apprezzare con ruoli di spessore in film come "Un giorno perfetto" e "Mine vaganti" di Ferzan Ozpetek, "Baaria" di Giuseppe Tornatore", "Buongiorno papà" di Fernando Leo e "Le leggi del desiderio" di Silvio Muccino.

POTREBBE INTERESSARTI: