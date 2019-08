Nadia Toffa, 30mila firme per intitolarle reparto oncologico ospedale Taranto

"Questo il riconoscimento che le era stato dato per le sue battaglie in difesa della salute dei tarantini,e dei bambini in particolare modo, salute costantemente minacciata dall'inquinamento del polo siderurgico", continua così il testo della petizione, che ringrazia la conduttrice per il suo contributo: "Grazie a Nadia Toffa, Taranto ha un reparto Oncoematologico Pediatrico. Credo che sia giusto dare a questo reparto il suo nome, per ringraziarla l’impegno e la speranza che ha regalato ai genitori e bimbi di Taranto poco fortunati".