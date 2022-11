Morto Jason David Frank, star dei "Power Rangers"

Il cordoglio degli amici - Justine Hunt, manager dell'attore, non ha parlato della causa della morte, né ha detto quando è morto, ma ha chiesto di "rispettare la privacy della sua famiglia e dei suoi amici durante questo periodo orribile, mentre veniamo a patti con la perdita di un essere umano così meraviglioso". Walter Emmanuel Jones, l'originale Black Power Ranger che ha recitato insieme a Frank in "Power Rangers", ha scritto su Instagram che non poteva crederci: "Il mio cuore è triste per aver perso un altro membro della nostra famiglia speciale". Thuy Trang, che interpretava l'originale Yellow Power Ranger, è morto in un incidente d'auto nel 2001 all'età di 27 anni.

Nei panni di Tommy Oliver - Jason David Frank era stato protagonista della serie per tre stagioni per un totale di 123 episodi. Prima ha vestito i panni del power ranger verde, Tommy Oliver, e in seguito è diventato il power ranger bianco nello show tv per bambini sui supereroi molto abili nelle arti marziali che ha dato vita a film spin-off, videogame e giocattoli.

Quando nel 2017 tentarono di ucciderlo - Nel 2017 Jason David Frank è stato protagonista di una brutta avventura. Un uomo mascherato voleva infatti ucciderlo. Durante il Phoenix Comicon venne infatti arrestato un uomo travestito da Punisher e armato che si era introdotto per uccidere lo storico Green Ranger della serie tv dei "Power Rangers". "Sto bene. Vi amo tutti. Anche se sembra che le cose non mi disturbano, mi rifiuto di permettere che una situazione mi faccia a pezzi mentalmente. Dovete ricordare che le cose potrebbero sempre andare peggio. Ma non è successo. Sapete, tutti sono salvi, è tutto a posto, ed è una gran cosa", disse allora l'attore.

La storica serie tv - Power Rangers è stata non solo una serie tv di grande successo (in onda tra il 1993 e il 1996) bensì anche un fenomeno che ha monopolizzato la televisione per diversi decenni in varie forme e il cinema con ben due film: Mighty Morphin Power Rangers: the Movie, del 1995, e Turbo: A Power Rangers Movie del 1997.