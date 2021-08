Morte D'Angelo, il commovente saluto di Ezio Greggio: "Piango, has has fidanken"

Ezio Greggio non poteva non salutare l'amico e il collega di una vita con un lungo e commovente post. "Ciao Gianfranco piango come quando se ne va non solo una persona cara ma una persona che è stata importante per tanti motivi nella mia vita". Coppia inossidabile della televisione degli anni Ottanta, inseparabili in programmi di culto come "Drive In" e "Striscia la notizia": "Ciao Frankie, so che da oggi alzando gli occhi al cielo ed ascoltando bene si sentiranno tante risate provenire da lassù… has has fidanken".