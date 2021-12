Morte Calissano, la sua intervista doppia con Claudio Amendola a "Le Iene"

All'apice del suo successo, Paolo Calissano si raccontava in un'intervista doppia rilasciata a "Le Iene" insieme al collega Claudio Amendola. Nel corso del servizio andato in onda nel 2002, all'apice della carriera dell'attore scomparso nella sua abitazione romana probabilmente per un mix di farmaci, Calissano parlava delle sue idee politiche "Più vicine alla destra", e del suo successo con le donne: "Se sono state con me per la mia fama? Bisogna chiederlo a loro".

Nato a Genova 54 anni fa, Calissano divenne un volto di punta delle fiction negli anni Novanta-Duemila, partecipando a grandi successi televisivi come "La dottoressa Giò" con Barbara d'Urso, "Linda e il brigadiere" con Claudia Koll e "Vivere" per poi partecipare nel 2004 a "L'Isola dei Famosi". Al cinema aveva debuttato nel 1993 con "Venerdì nero" di Aldo Lado per poi affermarsi negli anni a venire. Nel 2021, dopo più di vent'anni, era tornato a recitare per il cinema per il film "Non tutto è perduto" di Francesco Bellomo.