Michela Vittoria Brambilla torna con "Dalla parte degli animali"

"Sono davvero felice di essere giunta alla quarta edizione di una trasmissione che, prima ancora di essere di successo, è davvero importante per aiutare i nostri piccoli amici in difficoltà e per creare una nuova coscienza di amore e rispetto nei confronti di tutti gli animali - ha spiegato Michela Vittoria Brambilla, che è anche presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente - Ringrazio di cuore i vertici Mediaset ed il nostro direttore di rete Sebastiano Lombardi, che ha una grande sensibilità nei confronti di questi temi ed ha creduto da subito nel programma. E ringrazio tutti i telespettatori che ci hanno sostenuto fino ad oggi e sono certa che continueranno a seguirci: è grazie a loro che ogni domenica riusciamo a compiere il miracolo di regalare il calore di una famiglia a piccoli amici che davvero ne hanno bisogno. La difesa dei diritti degli animali e di chi con loro convive è la mia missione da sempre, il mezzo televisivo diventa uno strumento fondamentale anche per questo obiettivo".





Si riparte quindi nel verde della Brianza, dall’ormai tradizionale cascina-studio, dove l’on. Brambilla presenta gli ospiti, i servizi con storie di animali sfortunati o eroici, le rubriche fisse, i collegamenti con i video di trovatelli girati nelle strutture che li ospitano. La paladina degli animali li propone in adozione e consegna direttamente alle famiglie adottanti il nuovo amico, perché, ripete, “l’amore non si compra”.



La nuova mascotte di questa quarta edizione è il meticcio Lucky, un ex randagio dal pelo lungo e molto simpatico, che gestirà tutto lo spazio social (profilo Fb, Twitter, Instagram e canale YouTube), con il quale interagiscono i telespettatori inviando anche le più divertenti immagini dei loro amici a 4zampe, e presenterà, in ogni puntata, la campagna di un’associazione animalista: perché “Dalla parte degli Animali” è anche uno spazio di solidarietà verso chi ne ha più bisogno. Continua anche la bella collaborazione con R101, che ogni settimana rilancerà i contenuti della puntata e darà aggiornamenti sulle adozioni.

TI POTREBBE INTERESSARE: