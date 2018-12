Michela Magalli: "Sono a casa sul divano con le amiche... non sto a morì"

"Ringrazio tutti per i pensieri e i messaggi dolci...ma sto solo facendo degli esami", Michela Magalli, figlia del conduttore televisivo Giancarlo Magalli e di Valeria Donati, è tornata sui social per fare delle precisazioni sul suo stato di salute. "La notizia di me in ospedale è stata esponenzialmente ingigantita dai media", dice la 24enne, che ieri aveva mostrato uno suo scatto con la mascherina da un letto dell'ospedale Gemelli di Roma: "Non sto a morì" scherza sulle storie.

Un post condiviso da Michela Magalli (@michelamagalli) in data: Dic 4, 2018 at 10:15 PST

"Voler fare clic sulla salute delle persone non è giusto, soprattutto perché non ho rilasciato alcuna dichiarazione e non sono stata contattata personalmente da nessuno degli autori degli articoli... ", aggiunge Michela, che se la prende un po' con i "giornalisti terroristi", come li definisce con un hashtag proprio sulle sue storie, dove specifica anche che non ci sono ancora i risultati degli esami: "Adesso sono sul divano con le mie amiche. Non beviamo dallo stesso bicchiere e passa la paura. Don't panic", conclude.