Al via la campagna Mediaset per la Festa dei nonni

Con delle immagini di grandi alberi secolari, lo spot recita: “Grazie nonni. Per la vostra solidità. Per la vostra saggezza. Per la protezione che ci date. Grazie per essere le nostre radici e il nostro sostegno”. Mediaset, l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi, con queste parole vuole esprimere, con semplicità e profondità, il valore e l’amore universale di questa importante figura: “Tanti auguri, nonni”.