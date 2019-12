Mazzoccato e Colloricchio: "Ci siamo traditi e perdonati"  

LEGGI ANCHE > Fabio Colloricchio e Violeta presto sposi



"Sono entrata a ‘Uomini e Donne’ perché mi piaceva davvero Fabio - racconta a lei a Lorella Boccia a 'Rivelo' - Non sapevo di tutta la pressione che gira attorno al programma. Il momento più brutto è stato subito dopo aver concluso l’esperienza; ricevevo molti insulti e non li reggevo più... Ho toccato l’anoressia arrivando a pesare 39 chili, perdendo anche la voglia di vivere e la percezione delle cose, insomma non aveva più valore la mia vita. Ero in un tunnel nero per colpa dei commenti e delle minacce. Con lo psicologo ne sono uscita".



Mentre Colloricchio ha dichiarato: "Non voglio accusare Nicole ma credo sia giusto dichiarare quanto segue per giustificare il termine 'inferno' con cui ho voluto definire la relazione. Ci sono stati tradimenti da entrambe le parti. Ci siamo perdonati come persone ma questa è stata una crepa che poi ha rotto il rapporto. Io ho tradito per primo ma poi ho saputo per primo del suo tradimento grazie a Francesco Monte".



