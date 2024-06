Maria De Filippi è andata al mare, ma le vacanze per lei non sono ancora ufficialmente iniziate. La conduttrice è infatti volata insieme al suo fedele gruppo di lavoro nel resort di Santa Margherita di Pula, dove si sono chiuse in tempi record le registrazioni di "Temptation Island" (in partenza il 27 giugno su Canale 5). "Chi" l'ha pizzicata con le cuffie in testa, in compagnia del regista Andrea Vicario, mentre segue sul monitor le avventure delle sette coppie del docu-reality (che si preannunciano scoppiettanti). Non mancano i momenti dedicati al tempo libero, ma anche durante le pause Maria non si ferma e ne approfitta per salire sulla cyclette o per una corsetta in riva al mare. Ad accompagnarla in spiaggia c'è anche Tommy, il cane del figlio Gabriele, che si diverte moltissimo tra giochi e coccole.