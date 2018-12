Margherita Zanatta e Guendalina Canessa, sketch comedy al femminile

Gli uomini, il look, la dieta, i social. Due amiche dotate di tanta ironia e che stanno per compiere 40 anni si confrontano su tutto. E chi più ne ha più ne metta, perché insieme Margherita Zanatta e Guendalina Canessa sono davvero incontenibili. La coppia lancia sul web un format originale. Arriva infatti su Instagram "Almost 40", un appuntamento settimanale pensato per le donne dove il pubblico è protagonista.