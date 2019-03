Marcia Cross: "Vi racconto la mia battaglia contro il tumore..."

A settembre aveva postato una sua foto con pochi capelli: "Effetti della chemio e della radio", aveva spiegato chiedendo consigli su cosa fare per dissimulare la chioma mancante. Adesso Marcia Cross, la rossa Bree di "Desperate Housewives" racconta per la prima volta la sua storia sulle pagine di People : "Ho avuto un cancro anale e voglio parlarne per combattere i pregiudizi su questo tipo di tumore...", ha detto l'attrice.

"Voglio contribuire a rimediare allo stigma sul cancro anale", ha detto la Cross a People: "Ho letto un sacco di storie su sopravvissuti al cancro e molte persone, specialmente le donne, erano troppo imbarazzate per dire che tipo di cancro avevano. C'è molta vergogna a riguardo. Vorrei venisse superata". Poi l'attrice ha raccontato la sua storia. Il tumore le è stato diagnosticato due anni fa, durante il controllo annuale con il suo ginecologo. Dopo la diagnosi si è sottoposta a sei settimane di radioterapia e chemioterapia.



"La chirurgia non è stata raccomandata, il che è stato un sollievo. Se possibile, si vogliono preservare i muscoli dello sfintere", ha detto l'attrice: "Avendo risvegliato la sua importanza, ora sono un grande fan dell'ano!", ha aggiunto scherzando.



Il tumore della Cross è ora in remissione, con una bassa probabilità di ricorrenza, stando ai medici. Ed è per questo che l'attrice ha ritenuto importante parlare e raccontare la sua storia, per sensibilizzare le altre persone sul tema di un tumore su cui ancora c'è molto silenzio, e informare sui sintomi, come sanguinamento anale, dolore, prurito e noduli, in modo che possano chiedere subito aiuto al loro medico.