"Uomini e Donne", lutto per Carla Velli: morto l'ex compagno e padre di suo figlio

"Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza" inizia così il doloroso post su Facebook di Carla Velli, nota al pubblico come ex corteggiatrice prima e tronista poi di "Uomini e Donne", che è stata colpita da un grave lutto. Qualche giorno fa il suo ex compagno Matteo Voltolina, anche padre di suo figlio, è stato trovato morto nella stanza di un ostello di Mestre in cui stava soggiornando.