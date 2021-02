Luigi Pelazza condannato, le Iene pubblicano il servizio incriminato: "Giudicate voi"

Dopo la condanna per violenza privata inflitta all'inviato Luigi Pelazza , le Iene difendono il loro inviato. Pelazza è stato condannato a due mesi di carcere, poi convertiti alla pena pecuniaria di 15mila euro, in merito a un'intervista fatta il 19 settembre 2015 alla giornalista Guia Soncini : La Iena entrò nel cortile interno di un palazzo privato, per intervistare la Soncini. su un'inchiesta che la vedeva coinvolta. Ora le Iene ripropongono il servizio..

Sul sito della trasmissione è stato pubblicato il video dell'intervista incriminata affinché la gente possa vederlo e farsi un'idea da sola su quanto accaduto.

L’accusa aveva chiesto 9 mesi di carcere, la condanna è stata solo di due mesi: in più Pelazza è stato anche condannato a risarcire una provvisionale di duemila euro alla parte civile. La Iena ha già annunciato che ricorrerà in Appello. "Quel giorno abbiamo aspettata la Soncini all'ingresso del suo cortile. Lei ci ha riconosciuti, ha tentato di entrare nell'androne, e in effetti riguardando il filmato io, cercando di avvicinare il microfono, mi sono messo in mezzo fra lei e lo stipite della porta - racconta al "Messaggero" -. Quindi è possibile che io le abbia impedito per un secondo di chiudere. Un secondo uno"