Vent'anni fa la prima puntata di Lost: il telefilm che ha cambiato la serialità

Il 22 settembre 2004 i superstiti di un volo aereo diretto a Los Angeles non si schiantavano solo su un’isola sperduta ma anche nelle tv di milioni di persone che, da quel momento, avrebbero iniziato a seguirla come un culto, oppure a odiarla. Dopotutto non è così che va con le cose di grande impatto? Uniscono e dividono come poche altre. Lost ha ampiamente superato il concetto di serie tv: in tanti hanno provato a indagarne il senso filosofico, il rapporto tra fede e scienza come quello tra destino e casualità oltre alle dinamiche di gruppo che raccontano un’America divisa e unita a seconda delle situazioni. Bisogna guardare oltre la trama, studiare i rapporti tra i personaggi, al loro percorso, al viaggio che fanno insieme, nel bene e nel male, perché “se non riusciamo a vivere insieme, moriremo da soli”. Trovarsi (o ritrovarsi) scavando nel proprio io per quello che l’isola li costringe a fare. Quell’isola tanto odiata ma senza la quale “we have to go back!”.