Lo scherzo de "Le Iene" a Luca Onestini e Ivana

Dal nostro "Best of" lo scherzo che "Le Iene" organizzarono a Ivana Mrazova e Luca Onestini. I due si sono fidanzati poco dopo l'uscita dalla casa del "Grande Fratello Vip" e da allora vivono la loro storia d'amore come una vera e propria favola.



Lei, però, sembra essere molto gelosa del suo fidanzato tanto da perdere la testa quando vengono assunte come nuove personal trainer delle ragazze molto sensuali. I due vivono momenti di tensione fino a quando lo scherzo non viene smascherato e la pace torna tra la coppia.



I due tutt'ora vivono felicemente insieme e pensano di organizzare presto un matrimonio in grande stile.