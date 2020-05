"Lo bacerei", Gemma non si lascia frenare dalla giovane età del suo corteggiatore

La giovane età del suo corteggiatore non frena il desiderio della dama torinese. Gemma Galgani a "Uomini e Donne" risponde "sì, lo bacerei" quando Maria De Filippi le chiede se darebbe un bacio a Sirius, Nicola il suo vero nome, il 26enne arrivato in studio nelle scorse puntate per conoscerla.

"Ho la mia età e vivo", Gemma Galgani risponde con sincerità a tutti gli attacchi che le vengono rivolti dai presenti in studio e aggiunge: "Ci stiamo sentendo da 48 ore", facendo capire che è troppo presto per qualsiasi pronostico sul futuro, ma confermando l'intenzione di voler proseguire la frequentazione con Nicola. Anche lui sembra deciso e per niente scoraggiato dall'età (70 anni) della dama torinese: "E' una donna con cui posso parlare di qualsiasi cosa, è intelligente", conclude il 26enne.