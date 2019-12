L’abbraccio fra Michelle Hunziker e Federico Martello

Un incontro commovente e inaspettato. Nel salotto di “Verissimo” l’abbraccio fra Michelle Hunziker, conduttrice del talent "All Together Now", e Federico Martello, concorrente in sedia a rotelle. “A volte sono stato discriminato in altri talent”, racconta il cantante di origine palermitana, applauditissimo durante la sua esibizione nell’ultima puntata del programma canoro. Lui è in carrozzella da quando era bambino. Prima del suo ingresso in studio, i complimenti della Hunziker che parlava di lui e del suo successo in trasmissione: “E bravissimo, e gli esperti mi dicono che i cantanti di solito fanno fatica a esibirsi da seduti, per questioni di diaframma. Lui è davvero convincente”.