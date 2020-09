La marchesa d’Aragona contro Patrizia De Blanck: “È un agglomerato di cattivo gusto”

“È un agglomerato di cattivo gusto. Questo modo di parlare scurrile è assolutamente impossibile da sopportare". A "Live - Non è la d'Urso", la marchesa d'Aragona Daniela Del Secco si scaglia contro la contessa Patrizia De Blanck che più volte nella casa del "Grande Fratello Vip" ha pronunciato diverse parolacce senza preoccuparsi della presenza delle telecamere.

Tra le due, però, non sembra scorrere buon sangue. Anche all'interno della Casa, Patrizia De Blanck ha espresso il suo giudizio nei confronti della marchesa. "Lei è la fasulla. Era la massaggiatrice di Marina Ripa di Meana”, ha rivelato la contessa parlando con l'influencer Tommaso Zorzi. "Trovo veramente molto grave che mettano in bocca delle cose false a Marina Ripa di Meana che è morta. Marina non lo ha mai detto”, ha replicato Daniela Del Secco smentendo così le parole della contessa.