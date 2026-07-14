"Jurassic Park" torna su Italia 1: l'omaggio a Sam Neil sabato 18 luglio

Sabato 18 luglio dalle 21.20 "Jurassic Park" torna in prima serata su Italia 1, a pochi giorni dalla morte di Sam Neill, l'attore che nel film di Steven Spielberg veste i panni del paleontologo Alan Grant. Il film del 1993 è disponibile anche in streaming, in contemporanea con la diretta televisiva, su Mediaset Infinity.
L'addio a Sam Neill, protagonista di Jurassic Park
La pellicola arriva dopo la scomparsa di Neill, attore neozelandese morto all'età di 78 anni. Nato nel 1947, Neill era diventato una delle figure più riconoscibili del cinema degli anni Novanta, protagonista non solo del film di Spielberg ma anche di "Lezioni di piano" di Jane Campion. Tre anni fa l'attore aveva annunciato pubblicamente di essere malato.
Jurassic Park: trama e cast
Diretto da Steven Spielberg e basato sull'omonimo romanzo di Michael Crichton, Jurassic Park vede Sam Neill nel ruolo del protagonista Alan Grant, affiancato da Laura Dern nei panni di Ellie Sattler, paleobotanica e sua compagna. La storia ruota proprio intorno al personaggio di Alan Grant, interpretato appunto da Neill. Il magnate statunitense John Hammond sull'isola Nublar, al largo del Guatemala, ha creato il parco divertimenti più incredibile della sua vita: grazie al lavoro del dottor Wu, scienziato cino-americano esperto di clonazione e ricostruzione del Dna, è riuscito in vita alcune specie di dinosauri, erbivori e carnivori, utilizzando il sangue trovato in alcune zanzare vissute nel giurassico.
Per ottenere l'approvazione finale degli azionisti, Hammond invita per un weekend sull'isola l'esperto di paleontologia Alan Grant, la paleobotanica Ellie Sattler, l'avvocato Donald Gennaro, il matematico Ian Malcolm e i nipotini Lex e Tim. Già alla prima visita, però, le gabbie si aprono e gli umani devono cercare di sopravvivere alla caccia dei T-Rex e dei Velociraptor.