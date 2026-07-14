"Jurassic Park" torna su Italia 1: l'omaggio a Sam Neil sabato 18 luglio

Diretto da Steven Spielberg e basato sull'omonimo romanzo di Michael Crichton, Jurassic Park vede Sam Neill nel ruolo del protagonista Alan Grant, affiancato da Laura Dern nei panni di Ellie Sattler, paleobotanica e sua compagna. La storia ruota proprio intorno al personaggio di Alan Grant, interpretato appunto da Neill. Il magnate statunitense John Hammond sull'isola Nublar, al largo del Guatemala, ha creato il parco divertimenti più incredibile della sua vita: grazie al lavoro del dottor Wu, scienziato cino-americano esperto di clonazione e ricostruzione del Dna, è riuscito in vita alcune specie di dinosauri, erbivori e carnivori, utilizzando il sangue trovato in alcune zanzare vissute nel giurassico.