John Stamos calvo per solidarietà con Dave Coulier dopo la diagnosi di cancro

Gli amici di papà (Full House) è una sit-com americana trasmessa dal 1987 al 1995 per otto stagioni. In Italia le prime due stagioni sono andate in onda nel 1989 su Rai 1 con il titolo "Padri in prestito". Poi nel 1996 fu ritrasmesso su Italia 1 dalla prima stagione con il titolo "Gli amici di papà".

Nei primi mesi del 2015 Lori Loughlin e John Stamos, per primi, hanno annunciato su Twitter il progetto di una nuova serie intitolata "Fuller House" (in Italia è stata rinominata "Le amiche di mamma". Le gemelle Olsen non hanno però preso parte al progetto, di conseguenza il personaggio di Michelle è assente. La prima stagione della nuova serie, composta da 13 episodi, ha debuttato il 26 febbraio 2016. Il 2 marzo 2016 la serie è stata rinnovata per una seconda stagione, anch'essa di 13 episodi, la cui produzione è iniziata il 5 maggio 2016. La seconda stagione è stata pubblicata il 9 dicembre 2016.