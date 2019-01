Jana Maradona: “Ho conosciuto mio padre solo quando avevo 18 anni”

Una ragazza argentina di 22 anni, come tante. Però Jana non ha un papà come tutti gli altri: sì, perché di cognome fa Maradona e il padre è stato probabilmente il più forte calciatore della storia. Una figlia non riconosciuta subito da Diego in una storia molto simile a quella di Diego Junior.



Nella prima puntata del 2019 di “Domenica Live” entrambi erano ospiti di Barbara D’Urso e Jana, per la prima volta e in esclusiva internazionale, ha raccontato come ha conosciuto suo papà: “L’ho incontrato quattro anni fa, quando ne avevo 18. Ho scoperto che era in una palestra vicino a me e ho preso l’occasione al volo. Non volevo nulla da lui, volevo solo conoscerlo”. Jana infatti ha rinunciato a qualsiasi diritto sull’eredità del Diez e adesso stanno recuperando il tempo perso.